Вингер «Барселоны» Ямаль заявил о желании выиграть все трофеи в сезоне-2024/2025

Футболист каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что хотел бы выиграть все трофеи к концу нынешнего сезона. Также молодой испанец высказался о главном тренере сине-гранатовых Хансе Флике.

«Это правда, что Ханси — другой тренер, которой ставит совершенно иной стиль игры. Мы постарались адаптироваться к его требованиям, и я думаю, что у нас это получается. В этом году мы приложим все силы, чтобы выиграть все трофеи, начиная с Суперкубка Испании», — приводит слова Ямаля Football España.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.