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Елагин поделился впечатлениями от победы «Тоттенхэма» в матче Кубка лиги с «Ливерпулем»

Елагин поделился впечатлениями от победы «Тоттенхэма» в матче Кубка лиги с «Ливерпулем»
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Российский комментатор Александр Елагин высказался о первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» (1:0).

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'    

«С победой, «Тоттенхэм»! Но далеко не бесспорной! Бергвалль — пограничная красная (тут «60 на 40»), а на Джонсе — пенальти! Кулушевски врезал сзади по ноге Джонсу! Повтор чётко это подтвердил. Тем не менее — победа «Тоттенхэма»!

Для «Тоттенхэма», для Постекоглу — суперважная игра, суперважная победа! С его 11 травмированными обыграть «Ливерпуль» — дорогого стоит. Не надо принижать. Может, «Ливерпуль» и не достроился, может, и ненужная ему игра, но это уже неважно. 6 [февраля] может показать свой класс при родных трибунах», — написал Елагин в телеграм-канале.

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