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Веденеев выделил единственного игрока «Зенита», который прогрессирует в этом сезоне

Веденеев выделил единственного игрока «Зенита», который прогрессирует в этом сезоне
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Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев заявил, что большая часть футболистов сине-бело-голубых регрессирует в этом сезоне по сравнению с прошлыми циклами. Он считает, что единственный игрок, который улучшил свою игру — это Андрей Мостовой. Веденеев отметил, что у такого массового регресса футболистов есть причины, о которых могут знать только внутри клуба.

«У «Зенита», да и у многих других команд, в этом сезоне ни в одной из линий нельзя назвать ни одного игрока, который бы сохранил свой уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостового можно назвать — в этом году он играл больше и лучше, чем раньше. Все остальные снизили уровень, кто-то вообще перестал попадать в состав. Это очень странное явление, потому что так просто это не происходит. Наверняка есть причины, о которых мы можем только догадываться», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Напомним, в шести последних сезонах «Зенит» завоёвывал золото Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне команда ушла на зимнюю паузу, занимая вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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