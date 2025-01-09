Нападающий «Борнмута» и сборной Турции Унал порвал крестообразную связку на тренировке

Нападающий английского «Борнмута» и сборной Турции Энес Унал получил травму крестообразной связки на тренировке. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Мы с огорчением сообщаем, что игрок Энес Унал получил разрыв передней крестообразной связки правой ноги во время тренировки на этой неделе.

Турецкий нападающий, который с сентября принимал участие в каждом матче «вишен», забив два важных гола в рекордной для нашего клуба серии без поражений в Премьер-лиге, получил контактную травму во время обычной тренировки во вторник утром.

В ближайшие дни ему предстоит операция по восстановлению связок, и медицинский персонал клуба будет оказывать ему всяческую поддержку. Мы все поддерживаем Энеса и при необходимости сообщим обновлённую информацию о ходе его восстановления», — написано в заявлении.