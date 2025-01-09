«Бавария» с оптимизмом оценивает свои шансы продлить контракт с Дэвисом

Мюнхенская «Бавария» с оптимизмом оценивает свои шансы продлить контракт с защитником команды Альфонсо Дэвисом, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «Бавария» предлагает игроку контракт до 2029-го с зарплатой в размере € 14-15 млн в год. Напомним, Альфонсо Дэвис пополнил состав мюнхенской команды 1 января 2019 года.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 21 матче, где забил один гол и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость канадского футболиста в € 50 млн.