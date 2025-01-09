«Торпедо» опубликовало расписание контрольных матчей на зимних сборах

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Московское «Торпедо» определилось с графиком контрольных матчей на зимних сборах в Турции. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Календарь контрольных матчей:

25 января. «Торпедо» — «Локомотив» Пловдив (Болгария);

31 января. «Торпедо» — «Рубин»;

3 февраля. «Торпедо» — «Крылья Советов»;

6 февраля. «Торпедо» — «Факел»;

12 февраля. «Торпедо» — «Оренбург»;

13 февраля. «Торпедо» — «Спартак-2»;

16 февраля. «Торпедо» — «Женис» (Казахстан);

19 февраля. «Торпедо» — «Челябинск»;

20 февраля. «Торпедо» — «Спартак».

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).