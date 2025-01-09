Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм Юнайтед»

«Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте объявил о назначении английского специалиста Грэма Поттера на пост главного тренера клуба.

«Вест Хэм Юнайтед» рад приветствовать Грэма Поттера в качестве нового главного тренера клуба.

49-летний специалист подписал с «молотобойцами» контракт на два с половиной года и впервые возглавит свою новую команду, когда «железные» отправятся на матч третьего раунда Кубка Англии с «Астон Виллой» в пятницу вечером.

Будучи весьма уважаемым и востребованным тренером, Поттер ждал подходящей возможности после того, как в апреле 2023 года покинул свой последний пост в «Челси». Он был единогласно выбран советом директоров для продвижения клуба вперёд в соответствии с его целями и амбициями», — написано в заявлении клуба.

«Вест Хэм Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 23 очка за 20 матчей.