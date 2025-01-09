Максим Деменко: уход Виллиана Жозе не будет потерей для «Спартака»

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о нападающем «Спартака» Виллиане Жозе. Деменко полагает, что уход бразильца не будет потерей для красно-белых.

«Конечно, уход Виллиана Жозе не будет потерей для «Спартака». Может быть, он неплохой футболист, но, возможно, попал в какую-то колею. Где-то тренер не доверяет, не прошла адаптация. Уже в другой команде он может раскрыться, ведь тренер будет больше ему доверять. Это немаловажный фактор», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Жозе перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.