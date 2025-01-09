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Игроки «Факела» вернулись из отпуска и прошли медицинский осмотр

Игроки «Факела» вернулись из отпуска и прошли медицинский осмотр
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Воронежский «Факел» вышел из отпуска. Команда прошла медицинский осмотр. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Наконец-то все в сборе. Команда прошла плановый медицинский осмотр», — написано в сообщении клуба.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. В первом туре после возобновления чемпионата «Факел» на выезде сыграет с подмосковными «Химками» 2 марта. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

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