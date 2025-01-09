Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Терёхин: «Динамо» выгодно продать Бальбуэну зимой, пора обновить оборону

Олег Терёхин: «Динамо» выгодно продать Бальбуэну зимой, пора обновить оборону
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин отреагировал на новости о возможном уходе Фабиана Бальбуэны из стана бело-голубых.

«Если у «Динамо» есть предложение по Бальбуэне, клубу выгодно продать его зимой. Контракт заканчивается уже летом. Пора обновить оборону, если у селекции на примете есть футболисты такого же уровня. Бальбуэна — хороший игрок», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Бальбуэна сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.

Материалы по теме
Самые дорогие игроки в истории каждого клуба РПЛ. Где они сейчас?
Самые дорогие игроки в истории каждого клуба РПЛ. Где они сейчас?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android