Олег Терёхин: «Динамо» выгодно продать Бальбуэну зимой, пора обновить оборону

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин отреагировал на новости о возможном уходе Фабиана Бальбуэны из стана бело-голубых.

«Если у «Динамо» есть предложение по Бальбуэне, клубу выгодно продать его зимой. Контракт заканчивается уже летом. Пора обновить оборону, если у селекции на примете есть футболисты такого же уровня. Бальбуэна — хороший игрок», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Бальбуэна сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.