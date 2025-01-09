Корнаухов: у «Реала» шикарный состав и конкуренция

Бывший российский футболист Олег Корнаухов считает, что мадридский «Реал» обладает отличным составом. По словам Корнаухова, за «сливочных» играют футболисты высокого уровня.

«Да, у них есть проблемы и есть травмированные. По последней игре с «Валенсией» видим, насколько заведён и не может справиться с эмоциями Винисиус. Но там футболисты такого высокого уровня играют: Тчуамени спокойно может играть на позиции центрального защитника, Камавинга может играть левым защитником, хотя оба — игроки центра поля. Васкес давно играет правым. Это говорит о том, что в «Реале» шикарный состав, шикарная конкуренция и футболисты, чтобы получать игровое время, готовы играть на разных позициях», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 9 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании между «Реалом» и «Мальоркой». Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Вчера, 8 января, определился первый финалист Суперкубка Испании. «Барселона» обыграла «Атлетик» Бильбао со счётом 2:0. В составе победителей отличились полузащитники Гави и Ламин Ямаль.