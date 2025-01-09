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Файзулин сравнил трансферную политику «Зенита» с «Баварией» и «Манчестер Сити»

Файзулин сравнил трансферную политику «Зенита» с «Баварией» и «Манчестер Сити»
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Бывший футболист «Зенита» и ряда российских клубов Виктор Файзулин поделился мнением о трансферной политике сине-бело-голубых. В футбольной общественности есть мнение, что «Зенит» намеренно ослабляет конкурентов, покупая у них важных игроков. Файзулин не считает эту стратегию плохой — он привёл в пример «Манчестер Сити» и «Баварию», которые также покупают сильнейших игроков из других команд своих чемпионатов.

— «Зенит» приглашает из других клубов лучших россиян и тем самым ослабляет конкурентов?

— А что в этом такого? Все так делают. Посмотрите на «Манчестер Сити» или «Баварию». И что, скажете «Зениту» так не делать? Не покупать? Честно, не понимаю этих разговоров, в чём тут проблема.

Давайте так: я президент клуба и хочу выигрывать. Что мне для этого нужно? Хороший тренер и состав. Спрашиваю у тренера: «Если берём такого-то и такого-то игрока, обеспечите результат»? Если он говорит — да, тогда берём. Какие тут ещё могут быть вопросы, — приводит слова Виктора Файзулина «Матч ТВ».

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