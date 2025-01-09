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Стало известно, где может продолжить карьеру Кейлор Навас

Стало известно, где может продолжить карьеру Кейлор Навас
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Бывший голкипер «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала» Кейлор Навас до сих пор находится в статусе свободного агента. 38-летний вратарь мог перейти в «Бока Хуниорс», однако стороны не сумели договориться. Теперь же Навас близок к переходу в чилийский клуб «Коло-Коло», сообщает Foot Mercato.

Последним клубом Кейлора Наваса был «ПСЖ», куда он перешёл из мадридского «Реала» в 2019 году. За этот период он принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в 52 из которых отыграл «на ноль». Навас потерял место в основном составе парижского клуба после прихода в него голкипера Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года.

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