Стало известно, где может продолжить карьеру Кейлор Навас

Бывший голкипер «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала» Кейлор Навас до сих пор находится в статусе свободного агента. 38-летний вратарь мог перейти в «Бока Хуниорс», однако стороны не сумели договориться. Теперь же Навас близок к переходу в чилийский клуб «Коло-Коло», сообщает Foot Mercato.

Последним клубом Кейлора Наваса был «ПСЖ», куда он перешёл из мадридского «Реала» в 2019 году. За этот период он принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в 52 из которых отыграл «на ноль». Навас потерял место в основном составе парижского клуба после прихода в него голкипера Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года.