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Шикунов: Вендела в «Зените» держат не просто так, он дал клубу столько всего

Шикунов: Вендела в «Зените» держат не просто так, он дал клубу столько всего
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном уходе полузащитника Вендела из санкт-петербургского «Зенита». Ранее появлялась информация, что футболист не хочет возвращаться из отпуска в расположение «Зенита».

«Вендел в отпуске в Бразилии. Что сейчас у него в голове? Это же бразилец, у которого специфичные эмоции, он постоянно меняет решения. Сейчас вернётся в Россию, и всё будет нормально, или же действительно останется в Бразилии.

Это уже не первая ситуация, но «Зенит» ведёт с ним переговоры, его не держат просто так. Если бы что-то было не то, давно решили бы этот вопрос. Там взрослый, серьёзный и неизбалованный футболист. В клубе должны были подготовиться к возможному уходу Вендела, чтобы это не было неожиданностью. Якобы после отпуска он не поедет на работу. Это неправильно. Эти вещи обговариваются.

Футболист столько всего дал «Зениту», и клуб столько сделал для бразильца, что у них хорошие отношения. Вендел получает серьёзные деньги, поэтому у него не должно быть никаких претензий к клубу. Он чемпион России, хотя нет еврокубков, куда ему хочется. Но нужно с уважением относиться к клубу, который многое для тебя делает. И клуб тоже должен с уважением относиться к футболисту, ведь он многое делал для результата», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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