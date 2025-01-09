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Мусиала пропустит тренировку «Баварии» из-за болезни

Мусиала пропустит тренировку «Баварии» из-за болезни
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Футболист мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала пропустит тренировку команды перед игрой 16-го тура Бундеслиги с «Боруссией» Мёнхенгладбах по причине болезни. Об этом сообщает пресс-служба «Баварии». Отмечается, что игрок заразился гриппом.

В нынешнем сезоне Джамал провёл 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого атакующего полузащитника в € 140 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Отметим, что матч между «Баварией» и «Боруссией» Мёнхенгладбах состоится 11 января.

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