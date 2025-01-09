«Астон Вилла» представила форму, посвящённую 150-летию клуба

«Астон Вилла» на официальном сайте презентовала специальный комплект игровой формы в честь 150-летия клуба.

Фото: ФК «Астон Вилла»

«Астон Вилла» рада сообщить, что в честь 150-летия клуба выпущен специальный памятный комплект. В пятницу вечером команда Унаи Эмери примет «Вест Хэм Юнайтед» в третьем раунде Кубка Англии, клуб продолжит праздновать 150-летие со дня нашего первого матча, который был зафиксирован в истории.

В честь этого события игроки будут одеты в чёрную форму, созданную по образцу первой формы, которую носил клуб до перехода на наши знаменитые бордовый и синий цвета. В 1878 году «Астон Вилла» стала первой командой в Великобритании, которая украсила свою игровую форму гербом с изображением шотландского льва», — написано в заявлении клуба.