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«Монако» представил новую ограниченную серию игровой формы

«Монако» представил новую ограниченную серию игровой формы
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«Монако» на официальном сайте презентовал новый комплект игровой формы.

«Эта футболка, выпущенная ограниченным тиражом, отдаёт дань уникальному стилю Монако, вдохновляясь знаковыми элементами княжества. Объёмные бриллианты воплощают богатую историю княжества и отражают постоянное стремление к совершенству. «Диагональ-сбой», сочетающая традиции и инновации, дополняет дизайн, отражая динамичный дух футбола и моды», — написано в заявлении клуба.

В этом комплекте футболисты «Монако» сыграют в матче 17-го тура чемпионата Франции с «Нантом». Встреча состоится в пятницу, 10 января. Начало игры — в 21:00 по московскому времени.

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