«Монако» представил новую ограниченную серию игровой формы

«Монако» на официальном сайте презентовал новый комплект игровой формы.

«Эта футболка, выпущенная ограниченным тиражом, отдаёт дань уникальному стилю Монако, вдохновляясь знаковыми элементами княжества. Объёмные бриллианты воплощают богатую историю княжества и отражают постоянное стремление к совершенству. «Диагональ-сбой», сочетающая традиции и инновации, дополняет дизайн, отражая динамичный дух футбола и моды», — написано в заявлении клуба.

В этом комплекте футболисты «Монако» сыграют в матче 17-го тура чемпионата Франции с «Нантом». Встреча состоится в пятницу, 10 января. Начало игры — в 21:00 по московскому времени.