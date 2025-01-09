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Иван Тимошенко вернулся в «Родину» из аренды в «Акроне»

Иван Тимошенко вернулся в «Родину» из аренды в «Акроне»
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Московская «Родина» отозвала нападающего Ивана Тимошенко из аренды в тольяттинском «Акроне». Об этом сообщил официальный сайт «Акрона».

Отмечается, что арендное соглашение между клубами было прервано по прошествии летне-осенней части сезона.

«ФК «Акрон» благодарит Ивана за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Тимошенко провёл 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего пять игр и один гол в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 800 тыс.

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