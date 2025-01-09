За экс-вратаря «Спартака» Свинова поборются два российских клуба — источник

Голкипер калининградской «Балтики» Илья Свинов, ранее выступавший за «Спартак», может сменить клубную прописку. На него претендуют сразу два российских клуба — «Уфа» и «Шинник», сообщает Metaratings.

«Уфа» уже давно ведёт переговоры по Свинову. Речь идёт о возможной аренде экс-голкипера «Спартака». «Шинник» же включился в борьбу за игрока в последний момент, но тоже имеет неплохие шансы на подписание Ильи.

Стоит отметить, что «Шинник», помимо Свинова, рассматривает и другие вратарские кандидатуры. В частности, клубу интересен Михаил Опарин из «Ахмата».

Напомним, Свинов перебрался в «Балтику» летом 2024 года из «Спартака». С тех пор он сыграл за новую команду пять матчей.