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За экс-вратаря «Спартака» Свинова поборются два российских клуба — источник

За экс-вратаря «Спартака» Свинова поборются два российских клуба — источник
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Голкипер калининградской «Балтики» Илья Свинов, ранее выступавший за «Спартак», может сменить клубную прописку. На него претендуют сразу два российских клуба — «Уфа» и «Шинник», сообщает Metaratings.

«Уфа» уже давно ведёт переговоры по Свинову. Речь идёт о возможной аренде экс-голкипера «Спартака». «Шинник» же включился в борьбу за игрока в последний момент, но тоже имеет неплохие шансы на подписание Ильи.

Стоит отметить, что «Шинник», помимо Свинова, рассматривает и другие вратарские кандидатуры. В частности, клубу интересен Михаил Опарин из «Ахмата».

Напомним, Свинов перебрался в «Балтику» летом 2024 года из «Спартака». С тех пор он сыграл за новую команду пять матчей.

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