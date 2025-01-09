Александр Мостовой признался, что пока не строит планов по работе тренером

Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики» и «Сельты» Александр Мостовой пока не строит планов по работе тренером после завершения обучения в академии Российского футбольного союза.

«Мы закончили обучение в академии РФС, всё нормально, хорошо, планов пока никаких не строю, загадывать не берусь, живём в обычном режиме. Пока нас не уведомили, когда мы получим соответствующие документы. Лицензия не даёт права быть главным тренером, поэтому планов по этому поводу не строю, не загадываю», — приводит слова Мостового ТАСС.

Напомним, в начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. В итоге Мостовой прошёл стажировку в московском «Динамо».