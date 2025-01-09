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Стало известно, кто станет главой «Крыльев Советов» после коррупционного скандала

Стало известно, кто станет главой «Крыльев Советов» после коррупционного скандала
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10 января состоится заседание совета директоров «Крыльев Советов» после коррупционного скандала. На нём будет поднят вопрос административных назначений в структуре самарского клуба. Одна из главных тем на повестке собрания — выбор нового председателя совета директоров. На эту должность будет назначен вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, информирует «РБК Спорт».

Отмечается, что на сегодняшний день Яковлев не имеет должности в «Крыльях». О других кандидатурах на пост председателя совета директоров самарского клуба не сообщается.

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

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