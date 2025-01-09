«Факел» объявил соперников по контрольным матчам на зимних сборах

Определены соперники и даты матчей воронежского «Факела» на зимние сборы в Турции. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Календарь контрольных матчей:

17 января. «Факел» — «Спартак» Субботица (Сербия);

22 января. «Факел» — «Железничар» (Босния и Герцеговина);

29 января. «Факел» — «Динамо» Махачкала;

1 февраля. «Факел» — «Пари НН» (два матча в один день);

6 февраля. «Факел» — «Торпедо»;

13 февраля. «Факел» — «Насаф» (Узбекистан);

17 февраля. «Факел» — ЦСКА;

21 февраля. «Факел» — «Арсенал» Тула.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. В первом туре после возобновления чемпионата «Факел» на выезде сыграет с подмосковными «Химками» 2 марта.