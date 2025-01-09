Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» объявил соперников по контрольным матчам на зимних сборах

«Факел» объявил соперников по контрольным матчам на зимних сборах
Аудио-версия:
Комментарии

Определены соперники и даты матчей воронежского «Факела» на зимние сборы в Турции. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Календарь контрольных матчей:

17 января. «Факел» — «Спартак» Субботица (Сербия);
22 января. «Факел» — «Железничар» (Босния и Герцеговина);
29 января. «Факел» — «Динамо» Махачкала;
1 февраля. «Факел» — «Пари НН» (два матча в один день);
6 февраля. «Факел» — «Торпедо»;
13 февраля. «Факел» — «Насаф» (Узбекистан);
17 февраля. «Факел» — ЦСКА;
21 февраля. «Факел» — «Арсенал» Тула.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. В первом туре после возобновления чемпионата «Факел» на выезде сыграет с подмосковными «Химками» 2 марта.

Материалы по теме
В «Факеле» назвали главное событие для клуба в уходящем году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android