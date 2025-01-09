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Полузащитник «Реала» Модрич не сыграет в матче 1/2 финала Суперкубка Испании из-за вируса

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пропустит матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Мальоркой». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Встреча состоится сегодня, 9 января. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Лука Модрич не сможет принять участия в сегодняшней игре с «Мальоркой» из-за вирусного заболевания. Мы будем следить за изменениями», — написано в заявлении клуба.

Вчера, 8 января, определился первый финалист Суперкубка Испании. «Барселона» обыграла «Атлетик» Бильбао со счётом 2:0. В составе победителей отличились полузащитники Гави и Ламин Ямаль.