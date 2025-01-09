Поттер рассказал, почему согласился возглавить «Вест Хэм»

Английский специалист Грэм Поттер рассказал, почему принял предложение лондонского «Вест Хэма». Сегодня, 9 января, «молотобойцы» объявили о назначении Поттера на должность главного тренера команды.

«Причин много. Это история, традиции, семейная атмосфера и невероятно преданные и страстные болельщики. Здесь захватывающая команда и блестящая академия, которая выпускает хороших молодых игроков, я хочу с ними познакомиться и поработать. Я не просто так ждал подходящего предложения, я ждал правильной возможности. Думаю, я сделал правильный выбор», — приводит слова Поттера официальный сайт «Вест Хэма».

«Вест Хэм Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 23 очка за 20 матчей.