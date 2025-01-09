Поль Погба близок к переходу в «Коринтианс»

Бразильский «Коринтианс» продолжает работу над подписанием французского полузащитника Поля Погба, который сейчас пребывает в статусе свободного агента. Сам футболист также хочет присоединиться к клубу. Сейчас стороны ведут активный переговорный процесс, сообщает UOL.

Ранее «Ювентус» объявил о расторжении трудового соглашения с Погба. Напомним, Поль был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Тем не менее футболист сможет вернуться к тренировкам уже в январе. До «Ювентуса» он выступал за «Манчестер Юнайтед».