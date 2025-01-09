Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поль Погба близок к переходу в «Коринтианс»

Поль Погба близок к переходу в «Коринтианс»
Комментарии

Бразильский «Коринтианс» продолжает работу над подписанием французского полузащитника Поля Погба, который сейчас пребывает в статусе свободного агента. Сам футболист также хочет присоединиться к клубу. Сейчас стороны ведут активный переговорный процесс, сообщает UOL.

Ранее «Ювентус» объявил о расторжении трудового соглашения с Погба. Напомним, Поль был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Тем не менее футболист сможет вернуться к тренировкам уже в январе. До «Ювентуса» он выступал за «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме
Поль Погба отреагировал на тюремное заключение для брата, похитившего его
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android