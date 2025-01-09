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«Вулверхэмптон» объявил о переходе защитника Агбаду

«Вулверхэмптон» объявил о переходе защитника Агбаду
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Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» объявил о переходе центрального защитника, игрока сборной Кот-д’Ивуара Эммануэля Агбаду.

Эммануэль — воспитанник тунисского клуба «Монастир». С 2022-го защитник выступал за французский «Реймс». В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 15 матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийца в € 10 млн.

«Вулверхэмптон» по состоянию на сегодняшний день занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» набрали 16 очков в 20 матчах чемпионата Англии.

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