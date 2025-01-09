Абаев: своим поведением Вендел показывает отношение к «Зениту» и РПЛ

Бывший российский голкипер Илья Абаев отреагировал на информацию про нежелание полузащитника сине-бело-голубых Вендела возвращаться в российский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска, так как желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.

«Пока только слухи, что Вендел не хочет возвращаться в «Зенит». Но с бразильцами это частая история, что они задерживаются в отпуске и капризничают. Вендел своим поведением показывает отношение к «Зениту» и российскому чемпионату. Футболисты могут некрасиво относиться к своему клубу. К этому нужно быть готовым. Одно дело, если игрок опаздывает, а потом приносит пользу, как Вагнер Лав в ЦСКА. А другое дело, если он не хочет играть за команду и приезжать совсем. Тогда «Зениту» нужно рассматривать вариант его продажи», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.