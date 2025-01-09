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Кварацхелия ещё не ответил «Наполи» по новому контракту, «ПСЖ» следит за ситуацией

Кварацхелия ещё не ответил «Наполи» по новому контракту, «ПСЖ» следит за ситуацией
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Нападающий итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия пока не принял предложение клуба о продлении контракта. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Важный новый контракт «Наполи», предложенный Хвиче Кварацхелии, остаётся на рассмотрении… Ответа по-прежнему нет.

«Пари Сен-Жермен» по-прежнему внимательно следит за ситуацией и поддерживает активные контакты, чтобы получать информацию. Квара возглавляет список «ПСЖ» с прошлого лета», — написал Романо.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.

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