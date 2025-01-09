Уильямс — о матче с «Барселоной»: какой смысл играть в Саудовской Аравии? Это позор

Крайний нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс высказался по итогам игры 1/2 финала Суперкубка Испании с «Барселоной». Матч проходил на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и завершился победой сине-гранатовых со счётом 2:0.

«Для нас это была игра на выезде, несмотря на присутствие некоторых испанских болельщиков. Жаль, что матч подобного масштаба прошёл при такой атмосфере. Если бы мы играли ближе к дому, трибуны были бы заполнены. Я вообще не вижу никакого смысла в том, чтобы играть в Саудовской Аравии. Какой в этом смысл? Это же позор, настоящий позор», — приводит слова Уильямса испанское онлайн-издание Marca.

По итогам этого матча «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, который состоится 12 января. Соперник каталонского клуба определится в четверг, 9 января, в матче между мадридским «Реалом» и «Мальоркой». Начало игры — в 22:00 мск.