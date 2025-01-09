Виктор Файзулин оценил московский «Спартак» в нынешнем сезоне

Известный российский экс-футболист Виктор Файзулин поделился мнением о московском «Спартаке» в нынешнем сезоне. Он отметил, что красно-белые сейчас хороши.

«Спартак» сейчас хорош. Но так было и в начале сезона, потом провал, сейчас они снова хороши. Не знаю, от чего у них эти колебания зависят», — приводит слова Виктора Файзулина «Матч ТВ».

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на момент зимнего перерыва в сезоне-2024/2025. Команду возглавляет сербский специалист Деян Станкович. Он был назначен на тренерский мостик красно-белых прошлым летом.