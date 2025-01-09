Бывший тренер «Спартака» объяснил, как на команде отразится возможный уход Угальде

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, как на красно-белых может отразиться вероятный уход нападающего Манфреда Угальде. Он считает, что у красно-белых не возникнет проблем, если 22-летний костариканец покинет клуб. Гладилин допустил, что у главного тренера «Спартака» Деяна Станковича уже есть на примете запасные варианты на случай ухода Угальде.

«Как на «Спартаке» отразится возможный уход Угальде? Никаких проблем не будет. На эти деньги можно спокойно кого-то купить, даже ещё дешевле. Время есть. У «Спартака» грамотный тренер и новый спортивный директор. Уверен, будет куплен игрок, который поможет в решении задач.

Если вернётся Промес, можно использовать разные тактики. Плюс в обойме ещё есть ребята. Да и наверняка у Станковича уже кто-то имеется на примете. Времени предостаточно, чтобы приобрести хорошего футболиста», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее появились слухи об интересе к Угальде со стороны французского «ПСЖ». Также сообщалось, что за Манфредом следят несколько топ-клубов АПЛ.