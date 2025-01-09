Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России почтила память Игоря Нетто в день его рождения

Сборная России почтила память Игоря Нетто в день его рождения
Комментарии

Пресс-служба сборной России по футболу поздравила бывшего полузащитника «Спартака» и национальной команды СССР Игоря Нетто с днём рождения. Сегодня, 9 января, Нетто могло бы исполниться 95 лет.

«95 лет назад родился Игорь Александрович Нетто. Великий футболист, многолетний капитан сборной СССР, олимпийский чемпион 1956 года, победитель первого в истории чемпионата Европы. Помним легенду!» — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, опубликованном в телеграм-канале.

Игорь Нетто выигрывал Олимпийские игры в 1956 году и чемпионат Европы по футболу — 1960. В составе «Спартака» футболист пять раз становился чемпионом СССР, а также трижды выигрывал Кубок страны.

Материалы по теме
В Беларуси сообщили, что договорились с РФС о проведении матча с Россией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android