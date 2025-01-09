Сборная России почтила память Игоря Нетто в день его рождения

Пресс-служба сборной России по футболу поздравила бывшего полузащитника «Спартака» и национальной команды СССР Игоря Нетто с днём рождения. Сегодня, 9 января, Нетто могло бы исполниться 95 лет.

«95 лет назад родился Игорь Александрович Нетто. Великий футболист, многолетний капитан сборной СССР, олимпийский чемпион 1956 года, победитель первого в истории чемпионата Европы. Помним легенду!» — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, опубликованном в телеграм-канале.

Игорь Нетто выигрывал Олимпийские игры в 1956 году и чемпионат Европы по футболу — 1960. В составе «Спартака» футболист пять раз становился чемпионом СССР, а также трижды выигрывал Кубок страны.