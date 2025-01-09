Объявлен рейтинг лучших дриблёров этого сезона РПЛ. На первом месте — игрок «Спартака»

Появился рейтинг лучших дриблёров первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги. В него вошли футболисты с наибольшим количеством и процентом удачных обводок за 18 туров РПЛ.

Первое место в рейтинге телеграм-канала РУСТАТ занял полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко. Он превзошёл преследователей и по числу, и по проценту успешных обводок.

Лучше дриблёры первой части сезона РПЛ:

1. Эсекьель Барко («Спартак») — 85 успешных обводок (81%);

2. Лечи Садулаев («Ахмат») — 78 успешных обводок (53%);

3. Тео Бонгонда («Спартак») — 76 успешных обводок (62%);

4. Хорхе Карраскаль («Динамо») — 71 успешная обводка (73%);

5. Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала) — 50 успешных обводок (60%).