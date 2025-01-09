Ирисметов: в «Манчестер Сити» Хусанов сможет ещё больше развить себя как игрока

Бывший спортивный директор «Пахтакора» Жафар Ирисметов высказался об интересе «Манчестер Сити» к игроку французского «Ланса» Абдукодиру Хусанову.

«Парень быстро развивается и доказывает своей игрой за «Ланс» и сборную, что он достоин выступать в хорошем европейском клубе. Конечно, «Манчестер Сити» — это топ-клуб, где он может ещё больше развить себя как игрока. Там работает, можно сказать, лучший тренер мира. Если выбирать между «Реалом» и «Сити», то я посоветовал бы ему последних», — приводит слова Ирисметова Metaratings.

Хусанов выступает за «Ланс» с 2023-го. Контрактное соглашение 20-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Хусанов провёл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 млн.