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Бразильский инсайдер: «Зенит» заинтересован в подписании Алиссона

Бразильский инсайдер: «Зенит» заинтересован в подписании Алиссона
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Известный бразильский журналист Марко Гевес, специализирующийся на инсайдах по «Атлетико Минейро», сообщил, кем интересуется «Зенит». Так, целью сине-бело-голубых стал молодой игрок «Атлетико Минейро» Алиссон Сантана.

«На данный момент у меня нет точной информации о переговорах «Зенита» в Латинской Америке, но, слышал, «Зенит» якобы заинтересован в подписании молодого Алиссона Сантаны из «Атлетико», который вместе с Педро будет выступать на молодёжном чемпионате Южной Америки», — приводит слова Гевеса Bobsoccer.

19-летний Алиссон Сантана преимущественно выступает на позиции правого вингера, но также может сыграть на любой другой позиции в атаке. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4,5 млн.

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