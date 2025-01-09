Бразильский инсайдер: «Зенит» заинтересован в подписании Алиссона

Известный бразильский журналист Марко Гевес, специализирующийся на инсайдах по «Атлетико Минейро», сообщил, кем интересуется «Зенит». Так, целью сине-бело-голубых стал молодой игрок «Атлетико Минейро» Алиссон Сантана.

«На данный момент у меня нет точной информации о переговорах «Зенита» в Латинской Америке, но, слышал, «Зенит» якобы заинтересован в подписании молодого Алиссона Сантаны из «Атлетико», который вместе с Педро будет выступать на молодёжном чемпионате Южной Америки», — приводит слова Гевеса Bobsoccer.

19-летний Алиссон Сантана преимущественно выступает на позиции правого вингера, но также может сыграть на любой другой позиции в атаке. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4,5 млн.