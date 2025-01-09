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Вице‑губернатор Самарской области отреагировал на слухи о возможном назначении в «Крылья»

Вице‑губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев высказался о слухах о возможном назначении в состав руководства «Крыльев Советов». Ранее появилась информация, что Дмитрий Яковлев станет председателем совета директоров самарского клуба.

«О завтрашнем собрании совета акционеров знаю, собираются, будут обсуждать. Повестку не знаю, это право и дело футбольного клуба «Крылья Советов». Давайте дождёмся завтра.

Будут ли обсуждать мою кандидатуру на пост председателя совета директоров? Я не вхожу в совет директоров. Не могу пока ничего комментировать», — приводит слова Яковлева «Матч ТВ».

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.