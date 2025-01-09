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«ПСЖ» активно работает над трансфером Кварацхелии, парижане хотят купить Хвичу зимой

«ПСЖ» активно работает над трансфером Кварацхелии, парижане хотят купить Хвичу зимой
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Французский «ПСЖ» активно работает над трансфером вингера «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии. Парижане хотят, чтобы футболист присоединился к ним во время зимнего трансферного окна, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «ПСЖ» готов включить в сделку с «Наполи» своих игроков — например, защитника Милана Шкриньяра плюс деньги. На данном этапе всё зависит от того, что решит итальянский клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия пока не принял предложение «Наполи» о продлении контракта. В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний грузин провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи.

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