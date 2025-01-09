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Синицын: ничего критичного, если Вендел не приедет в расположение «Зенита» вовремя

Синицын: ничего критичного, если Вендел не приедет в расположение «Зенита» вовремя
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на информацию про нежелание полузащитника сине-бело-голубых Вендела возвращаться в российский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска, так как желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.

«Ситуация с Венделом будет больше упираться в юридические моменты. Если он не приедет в расположение «Зенита» вовремя, это не означает ничего критичного. Бывали случаи, когда ведущим футболистам давали отдохнуть чуть дольше. Например, Вагнер Лав мог задерживаться в отпуске, но затем приезжал и показывал феноменальные результаты. Наверняка у «Зенита» с Венделом есть какие-то договорённости и поблажки, благодаря которым он может подготовиться физически у себя в Бразилии», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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