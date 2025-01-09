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Заза Джанашия: «ПСЖ» — очень хороший вариант для Кварацхелии

Заза Джанашия: «ПСЖ» — очень хороший вариант для Кварацхелии
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Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия высказался о возможном переходе нападающего Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «Пари Сен-Жермен».

«Интерес «ПСЖ» — это хорошо. Но не думаю, что «Наполи» отпустит Хвичу. Просто сейчас у него была травма, и он начал тренироваться с командой. Но «ПСЖ» — хороший вариант. Если за Хвичу предлагают деньги и игроков, то такая сделка возможна. Для Хвичи очень хороший вариант», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.

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