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Карим Бензема посетил расположение «Реала» перед матчем Суперкубка Испании

Карим Бензема посетил расположение «Реала» перед матчем Суперкубка Испании
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Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема посетил расположение мадридского «Реала» в Джидде (Саудовская Аравия) перед матчем 1/2 финала Суперкубка Испании с «Мальоркой». Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится сегодня, 9 января. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

37-летний Карим Бензема выступал за «Реал» в период с 2009 по 2023 год.

Вчера, 8 января, определился первый финалист Суперкубка Испании. «Барселона» обыграла «Атлетик» Бильбао со счётом 2:0. В составе победителей отличились полузащитники Гави и Ламин Ямаль.

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