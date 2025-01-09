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Араухо признался партнёрам по «Барселоне», что хотел бы покинуть клуб в январе — MD

Араухо признался партнёрам по «Барселоне», что хотел бы покинуть клуб в январе — MD
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Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо признался партнёрам по команде, что хотел бы покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно. Также футболист сказал, что отдаёт предпочтение английской Премьер-лиге. Об этом сообщает онлайн-издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что Араухо интересен лондонскому «Арсеналу». Ранее сообщалось, что Рональд дал согласие на переход в аренду в «Ювентус» с целью получать больше игровой практики. Действующее соглашение с каталонским клубом у защитника истекает в конце июня 2026 года.

В текущем сезоне уругвайский футболист не принимал участия в играх «Барселоны».

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