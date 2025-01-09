Арвеладзе: в «ПСЖ» Хвиче точно не будет хуже, но лучший вариант — «Манчестер Юнайтед»

Известный грузинский экс-футболист Арчил Арвеладзе отреагировал на новости о возможном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Если Хвича перейдёт в «ПСЖ», хуже для него не будет. Команда наверняка снова станет чемпионом Франции, каждый год играет в Лиге чемпионов. Хотя «Наполи» тоже в этом сезоне точно попадёт в ЛЧ. Если бы я решал, то сказал бы, что лучший вариант для Кварацхелии — «Манчестер Юнайтед». Во-первых, это Англия, во-вторых, Манчестер, в-третьих, «Манчестер» нуждается в Хвиче. У них сейчас не очень хорошая ситуация, хоть с новым тренером играют лучше, но результата по-прежнему нет. А ещё говорят, что Осимхен может перейти в «МЮ», у них могла бы быть хорошая связка», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.