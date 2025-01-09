Гаджиев рассказал о разговоре с Сёминым об игре махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что обсуждал игру команды с тренером Юрием Сёминым.

«Юрий Палыч Сёмин, когда мы обсуждали игру «Динамо» и зашёл разговор о том, что нам надо пополнить команду игроками, которые хорошо владеют мячом и хорошо ориентируются в сложных игровых ситуациях… Так вот Сёмин мне возразил: «В вашу команду крайне сложно подобрать игрока: у вас все хорошо ведут борьбу». И он назвал нескольких российских игроков из РПЛ и отметил: «Хорошие футболисты. Но смогли бы они у вас играть или нет, я не знаю – из такой агрессивной, динамичной, жёсткой игры, как у «Динамо», они могут выпадать», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Динамо».