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Бразильский инсайдер раскрыл детали переговоров «Зенита» и «Атлетико Минейро» по Артуру

Бразильский инсайдер раскрыл детали переговоров «Зенита» и «Атлетико Минейро» по Артуру
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Известный бразильский журналист Марко Гевес, специализирующийся на инсайдах по «Атлетико Минейро», раскрыл некоторые детали переговоров клуба с «Зенитом» по Артуру. Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильский клуб сделал уже несколько предложений сине-бело-голубым, но так и не удовлетворил их финансовые запросы.

«Что мы знаем, так это то, что «Атлетико» направил предложение «Зениту» по игроку на сумму от € 9 до € 10 млн, плюс процентная ставка, если «Атлетико Минейро» в дальнейшем перепродадут Артура. Мне лично известно, что сам Артур очень скучает по своей семье — у него недавно родился ребёнок, он готов рассматривать вариант возвращения в Бразилию», — приводит слова Гевеса Bobsoccer.

Ранее Гевес также сообщил, что «Зенит» интересуется молодым вингером Алиссоном.

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