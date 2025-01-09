Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Локомотива» Батраков рассказал о физическом состоянии после отпуска

Полузащитник «Локомотива» Батраков рассказал о физическом состоянии после отпуска
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал о физическом состоянии после отпуска. По словам игрока, во время отдыха он не забывал поддерживать форму.

«Поздравляю всех с наступившим Новым годом! У меня отличное настроение, провёл отпуск и скоро полетим на сборы, чтобы подготовиться к чемпионату. Я следил за формой и тренировался. Думаю, всё в порядке по лишнему весу (смеётся). В Париже съел один круассан», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
Наумов: в легионерах нет необходимости, надо выращивать новых Батраковых и Пиняевых
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android