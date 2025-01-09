Полузащитник «Локомотива» Батраков рассказал о физическом состоянии после отпуска

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал о физическом состоянии после отпуска. По словам игрока, во время отдыха он не забывал поддерживать форму.

«Поздравляю всех с наступившим Новым годом! У меня отличное настроение, провёл отпуск и скоро полетим на сборы, чтобы подготовиться к чемпионату. Я следил за формой и тренировался. Думаю, всё в порядке по лишнему весу (смеётся). В Париже съел один круассан», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года.