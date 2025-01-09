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«Фламенго» предложил «Зениту» за Клаудиньо € 20 млн — источник

«Фламенго» предложил «Зениту» за Клаудиньо € 20 млн — источник
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Известный бразильский журналист Марко Гевес, специализирующийся на инсайдах по «Атлетико Минейро», поделился информацией по двум легионерам «Зенита» — Венделу и Клаудиньо. Он рассказал, какие слухи ходят об этих футболистах в Бразилии. По его словам, «Фламенго» предлагает за Клаудиньо € 20 млн.

— Что говорят в Бразилии о Венделе и Клаудиньо?
— Венделом интересовались «Сан-Паулу», «Ботафого», «Палмейрас» и другие клубы. Здесь говорят, что он не хочет возвращаться в «Зенит». Клаудиньо? Это желание руководства «Фламенго», ходят разговоры о предложении в € 20 млн, — приводит слова Гевеса Bobsoccer.

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