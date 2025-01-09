Веденеев: если вернуть пиво на стадионы РПЛ, качество футбола будет не так волновать

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев рассказал, что нужно делать РФС для повышения посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги. Он считает, что функционеры должны создать комфортные условия для болельщиков — чтобы они могли поесть, выпить пива и не переживать за дождь. Тогда люди потянутся на стадион, даже несмотря на общее падение уровня футбола в стране, считает Веденеев.

«Надеюсь, что начнут возрождать массовый футбол, строить площадки и стадионы. Потому что есть время и некоторые деньги для того, чтобы сделать удобную инфраструктуру для людей, для болельщиков. Чтобы им было тепло и комфортно смотреть футбол, чтобы не дуло, чтобы дождь не капал, чтобы можно было поесть без очередей, может быть, пива выпить. И тогда качество футбола не будет так сильно волновать, потому что оно снижается. Но люди при хороших условиях попрут на стадионы», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Напомним, сейчас на стадионах РПЛ запрещена продажа пива. При этом на крупных турнирах, например, на ЧМ-2018, пиво продавалось.