Деметрадзе: Хвиче нет смысла переходить в «ПСЖ» — лучше остаться в «Наполи»

Бывший нападающий «Алании» и московского «Локомотива» Георгий Деметрадзе отреагировал на новости о возможном переходе грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Наполи» 100% попадут в Лигу чемпионов, если вообще не выиграют Серию А. Поэтому, на мой взгляд, Хвича должен остаться в клубе. Смысла не особо много — там уже все знают, он и сам привык. Будет лучше, если он останется.

«ПСЖ» — хорошая команда, в Грузии отнесутся по-разному: кто-то захочет, чтобы Хвича туда перешёл, кто-то — нет. Но за него будут болеть, где бы он ни играл», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.