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Байрамян назвал самые запоминающиеся матчи «Ростова» в 2024 году

Байрамян назвал самые запоминающиеся матчи «Ростова» в 2024 году
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Футболист «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян назвал самые запоминающиеся матчи жёлто-синих в минувшем календарном году.

«На самом деле все. Но больше всего — наша неплохая серия, когда все вокруг говорили, что «Ростов» в яме, что у нас кризис и действительно что‑то было не так. Если брать с Кубком, то мы выиграли шесть матчей подряд. После этих матчей всегда настроение хорошее. Так уходить в отпуск — это всегда здорово», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Ростов» занимает седьмое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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