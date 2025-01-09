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Алексей Батраков: беру пример с Лионеля Месси

Алексей Батраков: беру пример с Лионеля Месси
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, что равняется на аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Беру пример с Лионеля Месси, а сейчас отдам предпочтение Де Брёйне и Модричу. Вызывает восхищение, что они делают на поле», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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